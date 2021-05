Transporter prallt gegen Baum: Fahrer in Lebensgefahr

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Altendeich(dpa/lno) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B431 bei Altendeich in der Nähe von Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat sich am Dienstagmorgen ein 52-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Der Mann war mit seinem Transporter aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in Bad Segeberg mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Hamburger Krankenhaus.

