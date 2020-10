Transporter mit Kran bleibt unter U-Bahn-Brücke hängen

Ein LKW hat mit dem Ausleger des Selbstlader-Baggers die Brücke an der Kellinghusenstraße gerammt. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Weil sich ein Transporter mit einem Kran auf der Ladefläche unter einer Brücke festgefahren hat, konnten am Montag mehrere U-Bahn-Linien in Hamburg zunächst nicht fahren. So mussten sowohl die U1 zwischen Stephansplatz und Lattenkamp als auch die U3 zwischen Schlump und Saarlandstraße kurzzeitig ihren Betrieb einstellen, wie die Hamburger Hochbahn am Montag auf Twitter mitteilte. Für die Strecken wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Der Kran hing im Bereich der Kellinghusenstraße unter einer Brücke fest.

