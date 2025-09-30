Transporter kracht frontal gegen Baum – Fahrer stirbt

Niederlangen (dpa/lni) –

Ein 45-Jähriger ist mit seinem Transporter im Landkreis Emsland frontal gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf einer Landesstraße bei Niederlangen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 45-Jährigen feststellen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.