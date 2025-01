Transporter in eisigem Wassergraben – auch Helferin verletzt

Hamburg (dpa/mv) –

Bei eisigen Temperaturen ist in Hamburg ein Kleintransporter von einer Straße abgekommen und in einem Wassergraben gelandet. Als eine Ersthelferin am Samstagabend dem 19-Jährigen in seinem Fahrzeug in Moorwerder helfen wollte, verletzte sie sich nach Polizeiangaben selbst am Knie. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite den Fahrer. Er und die Ersthelferin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Fahrer war laut Polizei mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Er blieb auf die Seite gekippt im Graben liegen. Ob etwa Glätte eine Rolle spielte, konnte eine Beamtin des Lagezentrums nicht sagen.