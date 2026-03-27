Transporter erfasst Fußgänger – 41-Jähriger stirbt

Soltau (dpa/lni) –

Ein 41 Jahre alter Fußgänger ist im Heidekreis von einem Transporter angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend habe der Mann in Soltau die Straße in Richtung des Bahnhofs überquert – in dem Moment habe ihn der Transporter erfasst, teilte die Polizei mit.

Bei dem Aufprall wurde der 41-Jährige demnach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug nach Angaben von Zeugen mit erhöhter Geschwindigkeit weiter und flüchtete in Richtung Ortsausgang. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizei sucht weißen Transporter

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich laut Polizei um einen weißen Transporter handeln. Dieser dürfte Schäden an der Fahrzeugfront und möglicherweise auf der rechten Seite haben, hieß es. Außerdem könnte ein Teil des Unterbodenschutzes im Motorraum oder am Radkasten fehlen. Darüber hinaus sucht die Behörde einen Mann mit einer reflektierenden Jacke, der sich am Unfallort aufhielt, dann aber in Richtung Bahnhof gegangen sein soll.