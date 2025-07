Transfer perfekt: Mbangula kommt nach Bremen

Bremen (dpa) –

Werder Bremen hat den Transfer von Samuel Mbangula abgeschlossen. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt der belgische U21-Nationalspieler vom italienischen Erstligisten Juventus Turin an die Weser. Über die Vertragsdauer des 21-Jährigen machte Werder keine Angaben. Juventus teilte mit, dass sich beide Clubs auf eine Ablöse von zehn Millionen Euro, zahlbar in vier Jahren, geeinigt haben. Dazu können noch variable Boni bis zu einer Höhe von zwei Millionen Euro kommen.

«Samuel bringt eine gute Geschwindigkeit mit. Er ist fußballerisch und taktisch sehr gut ausgebildet, kann in der Offensive mehrere Positionen spielen und unser Spiel dadurch flexibler machen», sagte Trainer Horst Steffen, der mit dem Werder-Team derzeit im Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller ist: «Es gilt, ihn jetzt so schnell wie möglich ins Team zu integrieren. Daher passt es sehr gut, dass er direkt hierher ins Zillertal gekommen ist.»

Über Brügge und Anderlecht nach Turin

Mbangula wechselte 2019 aus dem Nachwuchs des FC Brügge zum RSC Anderlecht und von dort ein Jahr später zu Juventus Turin. Hier durchlief er die Nachwuchsteams von der U17 bis zur zweiten Mannschaft. Bei seinem Serie-A-Debüt für Juventus im August 2024 gelangen ihm gegen Como direkt ein Treffer und ein Assist. Bislang kam er für die Norditaliener zu 32 Einsätzen in Serie A, Champions League, Coppa Italia und Supercoppa Italiana. Hierbei gelangen ihm vier Treffer und fünf Vorlagen.

Sein Debüt im Werder-Trikot könnte der Belgier schon am Samstag feiern. Dann bestreiten die Bremer im Parkstadion in Zell am Ziller ein Testspiel (15.00 Uhr) gegen den italienischen Erstligisten Parma Calcio.