Trampolin auf Gleisen stoppt S-Bahn

Stade (dpa/lni) – Der Sturm über Niedersachsen hat ein Kindertrampolin auf die Bahnlinie zwischen Stade und Hamburg geweht und eine S-Bahn zum Halten gezwungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der Zugführer seinen Zug am Dienstagnachmittag vor dem Bahnhof Horneburg rechtzeitig zum Stehen bringen. Verletzt wurde niemand. Das Trampolin sei auf einem benachbarten Grundstück offenbar nicht sturmsicher befestigt gewesen und dann eine Böschung hinab auf die Gleise geweht. Bis die Horneburger Feuerwehr die Strecke freigeräumt hatte, musste der Zugverkehr in beide Richtungen warten. Am Dienstag war das Sturmtief «Eugen» über Norddeutschland hinweggezogen und hatte zahlreiche Feuerwehreinsätze verursacht.

