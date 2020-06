Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Wanna (dpa/lni) – Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Cuxhaven von einem Traktor erfasst und schwer verletzt worden. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Ackerschleppers sei nahe der Ortschaft Wanna abgebogen und habe dabei das Krad erfasst, teilte die Polizei am Samstag mit. Per Hubschrauber kam der Schwerverletzte am Freitag in das Klinikum in Bremerhaven.