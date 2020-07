Trainingsauftakt bei 96 am 2. August, vorher Corona-Tests

Hannover (dpa/lni) – Hannover 96 beginnt nach der Sommerpause am 2. August wieder mit dem Training. Drei Tage zuvor stehen beim Fußball-Zweitligisten ein erster Coronavirustest und ärztliche Untersuchungen auf dem Programm, wie die 96er am Montag mitteilten. Ein zweiter Coronatest soll am Tag vor dem ersten Training erfolgen.

Das erste Testspiel plant Hannover am 8. August, ein Gegner steht noch nicht fest. Am 23. August will die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak bis zum 30. August in ein Trainingslager nach Österreich reisen. Das erste Pflichtspiel steht in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen dem 11. und 14. September auf dem Programm. Der erste Spieltag der 2. Bundesliga beginnt am 18. September.

