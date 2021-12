Trainingsauftakt am Mittwoch: VfL Wolfsburg hat viel Arbeit

Wolfsburgs Spieler jubeln nach einem Tor. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Der Weihnachtsurlaub ist für die Spieler des VfL Wolfsburg schon wieder vorbei. Nur zwölf Tage nach der 0:4-Niederlage beim FC Bayern München startet der Tabellen-13. am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Für Trainer Florian Kohfeldt und seine Spieler gibt es dabei viel Arbeit: Denn die letzten sieben Pflichtspiele des Jahres 2021 haben die Wolfsburger alle verloren. Der Viertplatzierte der Vorsaison schied in der Champions League aus und stürzte in der Bundesliga-Tabelle ab.

Kevin Mbabu wird beim Trainingsauftakt nicht dabei sein. Der Schweizer Nationalspieler wurde zum zweiten Mal nach 2020 positiv auf das Coronavirus getestet. Der 26-jährige Abwehrspieler musste sich noch in seinem Urlaubsort Dubai in Quarantäne begeben.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-527059/3

