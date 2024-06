Trainerschein bis Sprachkurs für Hamburger EM-Helfer

Hamburg (dpa/lno) –

Etwa 1600 Volunteers werden bei der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg im Einsatz sein. Und weil die Stadt von diesen freiwilligen Helfern auch über das große Sportereignis hinaus profitieren will, macht sie ihnen über die EM hinaus noch ein zusätzliches Fortbildungsangebot.

Dazu gehören unter anderem eine Schiedsrichter- oder Trainerausbildung, Erste-Hilfe-Kurse und Sprachkurse. Ziel sei, «das Ehrenamt in Hamburg nachhaltig zu unterstützen», heißt es in einer am Donnerstag vom Senat veröffentlichten Pressemitteilung. Von dem Angebot profitieren sollen auch Sportinteressierte, die sich zwar als EM-Volunteers beworben, aber eine Absage erhalten haben.

Hamburg ist einer von zehn Spielorten der Fußball-EM vom 14. Juni bis 14. Juli. Im Volksparkstadion finden vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale statt. Zum Rahmenprogramm in der Stadt gehören unter anderem ein Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld, bei dem alle deutschen EM-Spiele, die fünf Partien in Hamburg sowie alle K.o.-Spiele des Turniers übertragen werden. Gleich nebenan wird die sogenannte Fan Zone für bis zu 10.000 Besucher eröffnet.