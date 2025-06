Medien: Titz-Wechsel aus Magdeburg nach Hannover perfekt

Hannover (dpa) –

Christian Titz vom 1. FC Magdeburg wird nach einem Medienbericht neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Wie der «Kicker» berichtet, hält sich der 54-Jährige bereits in der niedersächsischen Landeshauptstadt auf. Der Vertrag soll noch am heutigen Samstag unterschrieben werden.

Titz arbeitete viereinhalb Jahre in Magdeburg und führte den früheren Europapokalsieger in dieser Zeit aus dem Abstiegskampf der 3. Liga in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Diese Kontinuität und seinen offensiven Spielstil soll er nun auch in Hannover einbringen. Vor seiner Zeit in Magdeburg hatte Titz unter anderem den Hamburger SV betreut.

Die 96er verpassten zuletzt zum sechsten Mal nacheinander ihr großes Ziel Erstliga-Rückkehr. Der Club beschäftigte allein in der vergangenen Saison drei Trainer: Stefen Leitl, André Breitenreiter und Lars Barlemann.