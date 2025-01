Trainer Rapp: Holstein Kiel trotz Rückschlags auf gutem Weg

Kiel (dpa) –

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp sieht die Entwicklung seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga trotz des jüngsten Rückschlags positiv. «Unsere Leistungskurve ist in jedem Fall im Vergleich zum Anfang der Saison nach oben gegangen», sagte der 45-Jährige vor dem Punktspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg.

Zuletzt hatte der Aufsteiger gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3 verloren und den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze verpasst. Zuvor hatte der Tabellen-17. mit dem 4:2 gegen den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund überrascht.

«Gegen Hoffenheim war nicht so ein gutes Spiel. Es war aber bei weitem nicht so schlecht, wie man gedacht hat», meinte Rapp. «Das Dortmund-Spiel war dafür auch nicht so gut, dass es komplett drüber war.» Man müsse immer die Mitte finden.

Rapp zufrieden mit Wintertransfers

In der laufenden Transferperiode legten die Kieler personell noch einmal nach. Am Mittwoch holte der Verein den Kroaten Ivan Nekic vom Erstliga-Club NK Varazdin nach Kiel. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger ist nach dem slowenischen Innenverteidiger David Zec (25/NK Celje) und dem US-Linksverteidiger John Tolkin (22/New York Red Bull) der dritte Winter-Neuzugang. Alle sollen helfen, die Defensive von Holstein zu stabilisieren.

Zec war bereits für die Kieler dreimal im Einsatz, Tolkin könnte nach den Worten Rapps gegen Wolfsburg eine Option sein. Nekic soll erst einmal in Kiel ankommen.

Rapp ist nach eigener Aussage zufrieden mit den Verpflichtungen. «Das sind Spieler, die im Rahmen Holstein Kiel realistisch umsetzbar sind», sagte er. «Ich habe keine Wünsche mehr.»