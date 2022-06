Trainer Ramirez verlängert vorzeitig bei Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni) –

Trainer Jesus Ramirez bleibt den Basketball Löwen Braunschweig noch länger erhalten. Der 42 Jahre alte Spanier hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2025 verlängert, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. «Ich freue mich auf diese Aufgabe und weitere Jahre in Braunschweig. Und auch wenn ich persönlich nicht mehr behaupten kann, jung zu sein, so kann ich aber mit Sicherheit sagen, dass wir in der neuen Saison noch hungriger und wilder sein werden», versprach der Trainer und freute sich zudem über die Wertschätzung des Vereins.

Ramirez übernahm den Posten bei den Löwen im Sommer 2021 und führte das Team erstmals seit zehn Jahren wieder unter die besten vier Mannschaften im BBL-Pokal. In der abgelaufenen regulären Ligasaison kamen die Löwen trotz vieler Verletzungen auf zwölf Siege und belegten den 13. Tabellenrang.