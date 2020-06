Trainer Machulla über Saisonstart: «Man muss mutiger werden»

Der Trainer des deutschen Handballmeisters SG Flensburg-Handewitt, Maik Machulla. Foto: Swen Pförtner/dpa/archiv

Flensburg (dpa) – Trainer Maik Machulla von Ex-Meister SG Flensburg-Handewitt befürwortet einen frühen Beginn der neuen Saison in der Handball-Bundesliga. «Man muss mutiger werden», sagte der 43 Jahre alte Coach den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (Donnerstag). Damit schließt er auch Spiele vor Publikum ein. Im Gespräch ist derzeit ein Saisonbeginn im September oder Oktober. «Wenn wir am 1. Oktober anfangen, ist die Bundesliga-Saison zu schaffen. Aber für die Champions-League-Clubs kommt es knüppeldick», meinte Machulla.

Das bevorstehende Bundesliga-Spieljahr wird umfangreicher, weil es wegen des Abbruchs der jüngsten Saison keine Absteiger gibt und nunmehr 20 Mannschaften an den Start gehen werden. Zudem müssen die Nationalspieler weitere Verpflichtungen schultern wie die WM im Januar in Ägypten und die Olympia-Qualifikation im März. Wegen des Olympia-Turniers in Tokio (23. Juli bis 8. August) wird eine Ausweitung der Saison kaum möglich sein.

Zudem wird gegenwärtig nicht trainiert. «Es kann erst vernünftig trainiert werden, wenn wir wissen, wann die Liga beginnt», sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke der dpa. Da hilft den Flensburgern auch die Entscheidung der Landesregierung in Schleswig-Holstein nicht, dass nunmehr zehn Personen ohne Abstandsregel miteinander Sport treiben dürfen. Schmäschke: «Eine Mannschaft sind 14 bis 16 Spieler.»

Bericht shz