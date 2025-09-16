Trainer krank: Ex-Kieler Neitzel übernimmt FC St. Pauli II

Hamburg (dpa) –

Der frühere Bundesliga-Spieler und Profitrainer Karsten Neitzel übernimmt übergangsweise die zweite Mannschaft des FC St. Pauli in der Fußball-Regionalliga Nord. Hintergrund ist eine Erkrankung des U23-Trainers Benny Hoose.

«Wir sind Karsten sehr dankbar, dass er sich in dieser ungewöhnlichen Situation ohne zu zögern zur Verfügung gestellt hat», sagte Carsten Rothenbach, der Sportliche Leiter des U23-Teams. Neitzel arbeitet seit 2023 als Scout für die Hamburger.

Der gebürtige Dresdener Neitzel spielte unter anderem für Dynamo Dresden, die Stuttgarter Kickers und den SC Freiburg. Nach elf Jahren als Co- und U23-Trainer der Freiburger wechselte der 57-Jährige unter anderem zum VfL Bochum und zu Holstein Kiel. Die Kieler führte er in seiner Zeit von 2013 bis 2016 in die Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga, die allerdings gegen den TSV 1860 München knapp verloren ging (0:0, 1:2).