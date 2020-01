Trainer Kohfeldt mit positivem Fazit des Trainingslagers

Florian Kohfeldt, Trainer des SV Werder Bremen, gestikuliert auf dem Platz. Foto: Clara Margais/dpa

Mallorca (dpa) – Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat ein positives Fazit des einwöchigen Trainingslagers auf Mallorca gezogen. Gleichwohl schwor der Coach sein Team eine Woche vor dem Beginn der Rückrunde auf einen schweren zweiten Saisonteil in der Fußball-Bundesliga ein. «Ich bin mit dem Stand heute sehr zufrieden», sagte Kohfeldt am Freitag nach der letzten Übungseinheit auf der Baleareninsel. «Aber es wird nicht einfach. Es wird Rückschläge geben, wir werden alle Energie brauchen», sagte der Werder-Coach über die Situation des Tabellenvorletzten.

Zu Gewinnern oder Verlierern der Tage von Mallorca wollte sich Kohfeldt nicht äußern. «Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer. Es gibt nur uns», sagte der Werder-Coach. Nach der Rückkehr nach Bremen am Freitagabend steht am Sonntag das letzte Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Eine Woche später wird es für die Bremer dann im Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf richtig ernst. Die Rheinländer haben als 16. einen Punkt mehr auf dem Konto als Werder.

Werder-Kader