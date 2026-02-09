«Trainer ist die ärmste Sau»: Kiel hält an Rapp fest

Hannover (dpa/lno) –

Erstliga-Absteiger Holstein Kiel steckt auch in der 2. Fußball-Bundesliga im Abstiegskampf. Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe hält aber auch nach dem 1:3 bei Hannover 96 an Trainer Marcel Rapp fest.

«Der Trainer ist die ärmste Sau», sagte Rebbe nach der dritten Niederlage in neun Tagen. «Wir sind alle in einem Boot. Und ich fange nicht mit Finger-Pointing an, dass der Trainer Schuld ist, die Mannschaft und wen wir da noch alles nennen können. Wir haben uns gemeinsam an die Ohren zu fassen und das Thema ruhig zu lösen.»

Als Tabellen-Zwölfter haben die Kieler nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nächster Gegner ist der Tabellenzweite FC Schalke 04 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). «Wir sind selbstbewusst, dass wir das gemeinsamen meistern. Das ist der Weg, den wir gehen», sagte Rebbe.