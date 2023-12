Trainer Cherundolo verlängert Vertrag bei MLS-Team LAFC

Los Angeles (dpa) –

Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat seinen Vertrag als Cheftrainer des Los Angeles Football Club aus der Major League Soccer verlängert. Der 44 Jahre alte ehemalige Fußballprofi, der jahrelang für Hannover 96 gespielt hat, holte mit LAFC in seiner ersten Saison direkt die Meisterschaft und erreichte in der vergangenen Spielzeit die Final-Spiele in der CONCACAF Champions League und dem MLS Cup. Beide Partien gingen allerdings verloren. Für wie lange Cherundolo verlängert hat, ging aus der Mitteilung am Mittwoch nicht hervor.