Kiel (dpa/lno) –

Das Traditionsschiff «Gorm» ist im Germaniahafen in Kiel aus zunächst unbekannter Ursache gesunken. Das Schiff stand seit Montagabend unter Wasser, sodass nur noch die Ausbauten an die Oberfläche ragten, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte kümmerten sich demnach um den auslaufenden Treibstoff. Zu möglichen Umweltschäden lagen am Morgen keine Angaben vor. Warum die «Gorm» sank, soll nun ermittelt werden.