Towers wollen Spitzenreiter Gran Canaria überraschen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der erfolgreichen Qualifikation für das Achtelfinale im Eurocup können die Veolia Towers Hamburg ohne Druck in das abschließende Spiel bei Spitzenreiter Gran Canaria gehen. Für Cheftrainer Benka Barloschky ist es dennoch wichtig, dass beim Basketball-Bundesligisten im Rahmen der Kurzreise auf die spanische Insel keine Urlaubsstimmung aufkommt. Mit Blick auf das Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/MagentaSport) betonte der 35-Jährige: «Jetzt nachzulassen, Spiele nach Bedeutung zu sortieren, das wäre der Schritt in die falsche Richtung.»

Ein Erfolg bei den Spaniern wäre zudem eine große Überraschung, da der Gastgeber alle bisherigen acht Eurocup-Heimspiele in dieser Saison gewonnen hat. «Wir können das als Ansporn nehmen, als Extra-Motivation», betonte Barloschky. Darüber hinaus können die Towers auch Lehren aus dem Spiel ziehen, weil sie in der Achtelfinalpartie in zwei Wochen ebenfalls als Außenseiter zum Tabellenersten der Parallelgruppe reisen müssen. Hier liegt Prometei Sloboschanske aktuell an der Spitze. Der Club aus der Ukraine nimmt aufgrund des Krieges in seinem Heimatland an der Lettischen-Estnischen Basketball League teil und trägt seine Heimspiele in der Zalgiris Arena in Kaunas aus.

Für die Towers führt die Reise von Gran Canaria unterdessen nicht direkt zurück nach Hamburg. Das Team fliegt am Donnerstag nach Düsseldorf und bleibt bis zum BBL-Spiel beim Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in einem Hotel in der ehemaligen Bundeshauptstadt.