Towers verstärken sich mit US-Spieler im Saison-Endspurt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben sich im Saison-Endspurt verstärkt. Der Basketball-Bundesligist hat den US-Forward Karl Gamble unter Vertrag genommen, wie der Club mitteilte. Der Profi soll nach seinem Medizincheck heute abend zum ersten Mal mit seinem neuen Team am Wochenende trainieren.

«Wir haben die letzten Wochen intensiv den Markt beobachtet, um das Team durch unsere letzte Nachverpflichtung gezielt zu verstärken», wurde Towers-Trainer Benka Barloschky zitiert. Die Verletzung von Center Zacharie Perrin hätte dem Prozess noch eine andere Richtung gegeben.

Der 2,03 Meter große 29 Jahre alte Gamble spielte zuletzt in Griechenland für den Erstligisten Mykonos BC. Er sammelte zudem viel Erfahrung in anderen europäischen Ländern, war schon in Luxemburg, Zypern, Österreich, Finnland, Schweden, Slowakei und Italien im Einsatz.