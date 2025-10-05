Towers verpassen Überraschung in München

München (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung beim FC Bayern München klar verpasst. Mit 79:96 (35:47) musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky beim Meister geschlagen geben und kassierte damit im dritten BBL-Spiel die dritte Niederlage. In der Tabelle rutschten die Norddeutschen damit vorläufig auf den 17. Rang ab. Bester Werfer aufseiten der Gäste waren Zacharie Perrin und Leonard Thorpe mit je 13 Punkten.

Der am Ende deutliche Ausgang der Partie schien sich bereits im ersten Viertel anzubahnen. München verbuchte bereits 30 Punkte für sich, Hamburg lediglich 17. Während die Hausherren drei von vier Dreiern trafen, blieben die Towers bei fünf Versuchen aus der Distanz erfolglos. Im zweiten Abschnitt aber zeigten die Hanseaten eine Reaktion und kämpften sich zwischenzeitlich auf 30:34 heran. Danach aber baute der Favorit seinen Vorsprung wieder aus.

Auch im dritten Viertel konnten sich die Hamburger für einen engagierten Auftritt nicht belohnen. In den letzten 30 Sekunden stellten Andreas Obst und Xavier Rathan-Mayes jeweils per Dreier den Abstand von zwölf Punkten wieder her. Im Schlussabschnitt dominierten die Hausherren dann wieder das Geschehen. Rund vier Minuten vor dem Ende traf David McCormack per Freiwurf zum 91:72. Damit war die Partie entschieden.