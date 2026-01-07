Towers verpassen ersten Sieg in letzter Minute

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg bleibt weiterhin der Punktelieferant der A-Gruppe im Eurocup. Das personell aufgrund von Verletzungen und Grippe leicht geschwächte Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag Neptunas Klaipeda aus Litauen mit 94:98 (44:48) und kassierte damit auch im 13. Spiel eine Niederlage.

Vor nur 1.201 Zuschauern in der Inselpark Arena waren die Hanseaten schwach gestartet, rappelten sich nach dem frühen 7:15-Rückstand aber auf und gingen im ersten Viertel nach einem Dreier von Ross Williams zum 24:23 sogar kurzzeitig in Führung. Im zweiten Abschnitt zogen die Litauer dann erneut davon, doch die Towers ließen sich nicht vorentscheidend abschütteln und verkürzten den Abstand bis zur Pause auf nur noch vier Punkte.

Williams wird zum Pechvogel

Das Auf und Ab beider Teams setzte sich anschließend fort. Hamburg gelang der Ausgleich zum 50:50, danach setzen sich die Gäste auf wieder mit sieben Punkten ab. Aber auch von dem erneuten Rückschlag zeigten sich die Towers unbeeindruckt und Zacharie Perrin sorgte mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 66:65 für den erneuten Führungswechsel.

Der bis dahin so starke Williams wurde in den letzten Sekunden jedoch zum Pechvogel: Erst unterlief ihm ein Ballverlust, dann scheiterte er beim Stand von 94:96 mit einem Distanzwurf. Und so verpassten die Towers schließlich doch noch den ersten möglichen Sieg.