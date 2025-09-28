Towers verlieren zum Auftakt gegen den MBC

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist die Wiedergutmachung für das Aus in der ersten Pokalrunde vor eigenem Publikum missglückt. Vier Tage nach der Niederlage gegen Bamberg musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky vor 2.671 Zuschauern in der Inselpark Arena zum BBL-Auftakt auch Pokalsieger Syntainics MBC geschlagen geben und unterlag mit 85:93 (37:40). Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Carlos Stewart (21 Punkte).

Nach einem guten Start bekamen die Hanseaten zusehends Probleme. In der Abwehr fehlte es oft an der Abstimmung, während es bei vielen Offensiv-Aktionen an Präzision fehlte. Der MBC agierte dagegen wesentlich effektiver und zog zum Viertelende auf 21:11 davon. Danach aber fing sich das Barloschky-Team, agierte defensiv nun konsequenter und verbesserte seine Trefferquote bis zur Pause deutlich.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hamburger, den Druck zu erhöhen, ließen aber einige guten Gelegenheiten ungenutzt. Zudem hatte der MBC in kritischen Phasen immer wieder eine Antwort parat. Dennoch gelang es den Hamburgern, rund vier Minuten vor dem Ende zum 78:78 auszugleichen. Zum Sieg aber sollte es nicht mehr reichen, weil die Gäste in der Schlussphase mehrfach aus der Distanz punkteten.