Towers verlieren in letzter Sekunde gegen Thessaloniki

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg müssen im Eurocup weiter auf ihren ersten Sieg in dieser Saison warten. Nach zuvor zehn Niederlagen unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky vor 2.651 Zuschauern in der Inselpark Arena auch Aris Thessaloniki Betsson mit 89:92 (39:47) und steht weiterhin ohne Punkte am Tabellenende der A-Gruppe.

Für die Partie galten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der erwarteten zahlreichen Gästefans. Nennenswerte Vorfälle blieben zwar aus, doch schon nach nicht einmal fünf Sekunden musste die Partie unterbrochen werden. Denn mit dem Anwurf versank nicht nur die Tribüne mit den griechischen Anhängern in einem Konfettiregen, sondern etliche der bunten Papierschnipsel landeten auch auf dem Spielfeld.

Verlängerung in letzter Sekunde verpasst

Die Towers zeigten sich jedoch erst einmal unbeeindruckt von dem Spektakel. In den zweiten zehn Minuten aber nahm die Trefferquote der Hanseaten deutlich ab, weshalb die Gäste sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von zehn Punkten erspielten.

Geschlagen waren die Hanseaten damit nicht. Vielmehr sorgte Ross Williams 90 Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels mit einem Distanzwurf zum 64:63 für eine erneute Wendung.

In letzter Sekunde verpasste Ross Williams mit einem Dreierwurf wiederum den möglichen Ausgleich und damit die Verlängerung, so dass am Ende die Griechen zusammen mit ihren Fans feierten.