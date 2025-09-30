Towers verlieren Hochsicherheits-Spiel gegen Jerusalem

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat das Hochsicherheits-Spiel im EuroCup gegen Hapoel Jerusalem klar verloren. Das von zahlreichen Polizeikräften abgesicherte Spiel gewannen die Israelis in der Inselpark Arena am Ende mit 100:85 (53:50).

Aus Angst vor antiisraelischen Protesten wegen des Gazakriegs war die Begegnung von der Hamburger Polizei als Hochrisiko-Spiel eingestuft worden. Eine Hundertschaft war vor Ort im Einsatz, die Sicherheitsmaßnahmen an der Halle wurden verschärft.

So durften die Zuschauer keine Taschen mit in die Arena nehmen. An allen Eingängen gab es erweiterte Personenkontrollen. Ein Wiedereintritt war nach dem Verlassen der Halle nicht mehr möglich. Vor und auch während des Spiels gab es an der Inselpark Arena jedoch keine Vorkommnisse.

Fehlstart für die Towers

Sportlich ist für die Towers der Fehlstart in die neue Saison damit perfekt. Nach dem Aus im Pokal-Wettbewerb und der Auftaktniederlage in der Bundesliga verloren die Hanseaten nun auch ihr erstes internationales Spiel. Beste Werfer der Hamburger waren Carlos Stewart und Eric Reed mit je 21 Punkten.

Für eine Spielunterbrechung sorgte zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels nur eine defekte Uhr. Bis zur Pause zeigten die Hanseaten eine couragierte Vorstellung, mussten aber auch einen Ausfall verkraften: Osaro Rich verletzte sich bei seinem Korb zum 50:51 und konnte nicht mehr weitermachen.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Hamburger zu viele Chancen ungenutzt. Als Khadeen Carrington sieben Minuten vor Schluss unter großem Jubel der rund zwei Dutzend Jerusalem-Anhänger zum 83:71 traf, war dies die Vorentscheidung. Die Towers kamen nicht mehr heran.