Towers unterliegen auch in Braunschweig

Braunschweig (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist auch bei den Löwen Braunschweig der erhoffte Befreiungsschlag misslungen. Das als Schlusslicht der Bundesliga angereiste Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag bei den vor der Partie auf dem vorletzten Tabellenplatz liegenden Niedersachsen mit 73:85 (36:44) und verlor damit auch das sechste Punktspiel in Folge. Inklusive Pokal-Aus und Eurocup war es für die Hanseaten bereits die 13. Niederlage nacheinander.

Obwohl Leonard Thorpe bei den Towers nach kurzer Verletzungspause wieder auf dem Parkett stand, kamen die Gäste nicht aus den Startlöchern. Nach rund zwei Minuten nahm Barloschky angesichts des 0:8 bereits die erste Auszeit. Zwar gelang den Hamburgern danach eine 6:0-Serie, doch im weiteren Verlauf bis zur Pause zog Braunschweig zwischenzeitlich mit 13 Punkten davon. Dabei haperte es bei den Towers einmal an der Ausbeute bei den Dreierwürfen (2/11).

Hamburg bemühte sich nach Wiederbeginn, die Distanz möglichst schnell zu verkürzen. Die Gastgeber fanden in kritischen Phasen jedoch immer wieder Lösungen und bauten ihren Vorsprung wieder aus. Knapp sechs Minuten vor dem Ende traf Braunschweigs Ferdinand Zylka per Dreier schließlich zum 73:55 und sorgte damit für die Vorentscheidung.