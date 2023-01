Towers trotz Sieg: «Wieder Schritt zurück gemacht»

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem umkämpften 87:83 bei den MLP Academics Heidelberg und dem zweiten Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga hat bei Veolia Towers Hamburg nicht nur Erleichterung geherrscht. «Wir können sehr glücklich sein, dass wir unsere Würfe reingemacht haben. Wir hatten wieder zu viele Turnover, haben zu viele Fehler in der Verteidigung gemacht, woraus Heidelberg immer wieder scoren konnte. Deswegen war es dauerhaft ein enges Spiel», räumte Lukas Meisner nach der Partie am Mittwochabend ein. «Das war keine Spielweise, wie wir sie in den letzten zwei Spielen erlebt haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben wieder einen Schritt zurück gemacht.»

So gerieten die Towers gleich zu Beginn mit 0:7 in Rückstand. Kaum besser verlief der Start nach der Pause. In den ersten fünf Minuten des vierten Viertels reihte sich ein Fehlwurf an den anderen, sodass die Hamburger in dieser Phase nur zwei Punkte verbuchten. Erst in der Schlussphase konnten die Gäste mit drei Dreiern den Weg zum Sieg ebnen, den Kendale McCullum mit zwei verwandelten Freiwürfen perfekt machte.

«Ich fand, dass man uns angesehen hat, dass wir es mit sehr viel Macht wollten und dadurch ein wenig overpaced haben», meinte Cheftrainer Raoul Korner. Der Österreicher, der nach überstandener Grippe wieder an der Seitenlinie stand, kritisierte vor allem die Defensivleistung: «Das war ein bisschen kopflos.» Auch die zwölf Ballverluste im Angriff vor der Pause monierte er. «Letztendlich haben wir aber einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen.»