Towers triumphieren überraschend in Berlin

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga ein Ausrufezeichen-Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Benka Barloschky setzte sich beim zuvor sechsmal in Folge siegreichen Tabellenzweiten Alba Berlin mit 93:87 (45:31) durch.

Im Hinspiel vor rund zwei Monaten in der Barclays Arena hatten die Hanseaten mit dem überzeugenden 99:80-Sieg ihren ersten Erfolg in der laufenden Saison nach wettbewerbsübergreifend 19 Niederlagen gefeiert.

Hohe Führung der Towers

Auch beim zweiten Aufeinandertreffen erwiesen sich die Towers erst einmal als das effektivere Team und führten nach neun Minuten bereits mit 23:10. Im zweiten Abschnitt erspielten sich die Gäste dank einer starken Defensive kurzzeitig sogar einen 19-Punkte-Vorsprung, büßten bis zur Pause aber wieder etwas an Vorsprung ein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hanseaten vorerst das spielbestimmende Team und bauten ihren Vorsprung im dritten Viertel nach einem Korb von Kenneth Ogbe zum 77:51 kurzzeitig auf 26 Punkte aus. Doch entschieden war die Partie damit nicht, denn die Gäste verloren im Schlussabschnitt den Faden. 13 Sekunden vor dem Ende verkürzte Malte Delow auf 87:92. Doch Niklas Wimberg setzte mit einem verwandelten Freiwurf schließlich den erfolgreichen Schlusspunkt in dieser Partie.