Towers siegen dank McCullum: Korner kritisiert Defensive

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg können derzeit besonders auf einen Spieler bauen: Kendale McCullum. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner hatte beim 76:66 (39:37) der Hanseaten bei Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga am Freitagabend erneut maßgeblichen Anteil am vierten Sieg in Serie seiner Mannschaft. McCullum erzielte 27 Punkte, vier davon in engen Phasen in den letzten fünf Minuten per Korbleger und Freiwürfen zum zwischenzeitlichen 64:62 und 68:63. Der Aufbauspieler wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: «Die Jungs haben mir heute vertraut und es mir ermöglicht, all meine Fähigkeiten, so gut ich kann, für das Team einzubringen.»

Es sei am Ende darum gegangen, den richtigen Zug zu machen, meinte McCullum weiter. Er verwies zugleich auf den «ganz wichtigen Dreier» von James Woodard, der 53 Sekunden vor Schluss zum 72:66 getroffen hatte. «Das ist das Besondere bei uns. Wir haben nicht den einen, sondern sechs oder sieben Jungs, die so einen Abend wie ich heute haben können. Es war ein Teamerfolg, der uns heute die Punkte eingebracht hat.»

Trotz des neuerlichen Erfolges zeigte sich Trainer Raoul Korner kritisch. Zwar freute er sich über den Auswärtssieg, meinte aber: «Wir haben mit so einer Leistung deshalb gewonnen, weil Bamberg verunsichert war und nichts getroffen hat.» Sein Team hätte zur Halbzeit eigentlich mit 20 Punkten zurückliegen müssen. «Unsere Defensive war absolut nicht auf dem Level, auf dem wir sein müssen.»