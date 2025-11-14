Towers schicken nächsten Spieler weg

Hamburg (dpa/lno) –

Die in dieser Saison noch sieglosen Towers Hamburg haben einen weiteren Spieler freigestellt. Der 22 Jahre alte Carlos Stewart kann sich nach Angaben des Basketball-Bundesligisten einen neuen Club suchen. Der US-Guard war vor der Saison zu den Hanseaten gewechselt und absolvierte neun Partien. Er hatte einen Zweijahresvertrag.

Anfang des Monats hatte sich der Bundesligist bereit vom Amerikaner Eric Reed Jr. getrennt und ihn vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Die Hamburger haben in dieser Saison alle Pflichtspiele verloren. «Unsere sportliche Situation macht es mitunter notwendig, dass wir auch schwierige Entscheidungen treffen», sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby. In den ersten Saisonmonaten habe man feststellen müssen, dass es nicht gelungen sei, «Stewart vollständig in unser System zu integrieren. Was wir in unserer Situation aber brauchen, ist eine klare Struktur und Profis, die alle zusammen an einem Strang ziehen».