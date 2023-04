Towers mit großen Personalsorgen vor Spiel gegen Alba Berlin

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg müssen im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga weiterhin mit einem dezimierten Kader zurechtkommen. Neben den angeschlagenen Profis Jordan Davis und James Woodard steht Cheftrainer Benka Barloschky auch Kapitän Seth Hinrichs gegen Alba Berlin am Sonntag (15.00 Uhr) nicht zur Verfügung. Der US-Amerikaner war am vergangenen Dienstag aus einem privaten Grund in seine Heimat geflogen. Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Anthony Polite (Sprunggelenkprellung). Harrison Cleary vom Kooperationspartner SC Rist Wedel (ProB) darf von den Towers wiederum nur noch in zwei Bundesliga-Partien eingesetzt werden. Auf ihn verzichtet Barloschky daher freiwillig.

Trotz der Personalsorgen betonte Barloschky: «Wir verändern jetzt nichts taktischer Natur. Wir benutzen das Paket, das wir haben. Aber wir versuchen, das so zu schnüren, dass es auf die Spieler passt, die spielen.» Zudem verwies der Coach auf den zuletzt stark agierenden Ziga Samar. «In dem Moment, wo er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist er als junger Spieler ja auch in der Lage, viele Minuten zu gehen.»

Den aktuell verbliebenden Spielern attestierte Barloschky trotz der Doppelbelastung in den vergangenen Wochen aufgrund der Partien in der Bundesliga und im Eurocup «eine sehr gute physische und mentale Verfassung» und ergänzte: «Die Mannschaft ist ehrgeizig, hat sich zusammengesetzt und intern hohe Ziele gesetzt. Die wollen noch richtig was erreichen.» Was genau das Team anstrebt, das wollte der 35-Jährige allerdings nicht verraten.