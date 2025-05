Towers kassieren zum Abschluss klare Niederlage gegen Ulm

Hamburgs Spieler kommen vor Spielbeginn in die Halle. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga ist den Veolia Towers Hamburg ein Erfolgserlebnis erneut versagt geblieben. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky musste sich Ratiopharm Ulm mit 64:79 (37:46) geschlagen geben und ging damit zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom Feld.

Nach der insgesamt 17. Niederlage im 32. Spiel beendeten die Hanseaten die Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Dass die Towers die angestrebten Play-Ins selbst bei einem Sieg nicht mehr hätten erreichen können, stand vor der Partie bereits fest.

Zu viele Ballverluste nach engagiertem Beginn

Hamburg ging das Duell vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark Arena dennoch engagiert an, leistete sich aber einige Ballverluste. Die Gäste nutzten das und gingen kurz nach Beginn des zweiten Viertels mit 27:21 in Führung. Auch wenn die Towers den Rückstand im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich auf drei Punkte reduzierten, blieb Ulm insgesamt das effektivere Team und baute seinen Vorsprung auf bis zu 13 Punkte aus.

Geschlagen gaben sich die Hamburger aber nicht, doch nach einem guten Start nach der Pause fehlte es wieder an Genauigkeit bei den Würfen. Zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhte Ulm schließlich auf 68:47. Damit war die Partie entschieden.