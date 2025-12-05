Towers kassieren nächste klare Niederlage

Manresa (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben auch das letzte Hinrundenspiel im Eurocup verloren und damit den nächsten Dämpfer erhalten. Beim spanischen Club Baxi Manresa musste sich der Basketball-Bundesligist mit 72:99 (39:50) geschlagen geben. Für die Hanseaten war es die neunte Niederlage auf ihrer Europa-Tour. Wettbewerbsübergreifend verließ das Team das Parkett in dieser Saison bereits zum 17. Mal nacheinander als Verlierer.

Die Hamburger, die sich einen Neustart nach der Länderspielpause vorgenommen hatten, boten im ersten Viertel einen insgesamt konzentrierten Auftritt. Dank einer 9:0-Serie zog das Gruppen-Schlusslicht beim Tabellenvorletzten auf 17:12 davon, bekam anschließend jedoch defensiv Probleme. Bis zur Pause setzte sich Manresa deutlich von den nun überforderten Hanseaten ab und lag zeitweilig sogar mit 13 Punkten vorn.

Die Towers liefen dem Gegner auch nach dem Seitenwechsel hinterher. Manresa dominierte bei den Rebounds und leistete sich auch weniger Ballverluste. Zum Ende des dritten Viertels lag das Barloscky-Team schließlich mit 20 Punkten vorentscheidend zurück. Im Schlussabschnitt gelang es den Hanseaten dann auch nicht, noch ein wenig Ergebniskosmetik zu betreiben. Stattdessen stand am Ende eine klare Niederlage zu Buche.