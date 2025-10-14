Towers kassieren im EuroCup nächste Niederlage

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung im EuroCup klar verpasst. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky, nach zwei Niederlagen Schlusslicht der A-Gruppe, musste sich dem favorisierten Tabellenführer Bahcesehir College Istanbul trotz einer starken ersten Halbzeit noch deutlich 85:106 (45:42) geschlagen geben. Nach dem Aus im Pokal und null Punkten nach vier Auftritten in der BBL verließen die Hanseaten damit zum achten Mal in Serie in der noch jungen Saison das Parkett als Verlierer.

Vor nur 1.439 Zuschauern in der Inselpark Arena, darunter auch Jackson Irvine, Kapitän des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli, legten die Towers bis zur Pause einen engagierten Auftritt hin. Zwar vergaben die Hausherren anfangs einige gute Wurfgelegenheiten und liefen im ersten Viertel fast durchgehend einem knappen Rückstand hinterher, erkämpften sich im zweiten Abschnitt aber phasenweise selbst eine Führung von sechs Punkten.

Drei Minuten im dritten Viertel reichten den Gästen dann, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Von 52:52 zog Istanbul auf 65:55 davon und baute seinen Vorsprung vor dem Schlussviertel noch auf 13 Punkte aus. Hamburg dagegen konnte auch danach offensiv kaum noch Akzente setzen und unterlag am Ende noch deutlich.