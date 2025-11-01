Towers kassieren gegen Bamberg nächste Niederlage

Hamburg (dpa/lno) –

38 Tage nach dem Aus in der ersten Pokalrunde haben die Veolia Towers die Revanche gegen die Bamberg Baskets klar verpasst und geraten immer tiefer in die Krise. Vor 3.069 Zuschauern in der Inselpark Arena unterlag das Tabellenschlusslicht der Basketball-Bundesliga nach einem vor allem in der zweiten Halbzeit schwachen Auftritt mit 71:101 (36:43) und kassierte damit die fünfte BBL-Niederlage in Serie. Wettbewerbsübergreifend verließ die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloscky das Parkett sogar zum elften Mal nacheinander als Verlierer.

Die Partie war gerade einmal knapp zweieinhalb Minuten alt, da sah sich Hamburgs Coach bereits zur ersten Auszeit genötigt. Auch aufgrund drei verwandelter Dreier von Bamberg lagen die Gastgeber bereits mit 2:12 zurück, kamen nach der Unterbrechung aber besser in die Partie. Nach einem Distanzwurf von Niklas Wimberg knapp zwei Minuten vor der Pause zum 35:36 hatten die Towers zumindest kurzzeitig den Anschluss hergestellt.

Wie so oft bei den vergangenen Auftritten fehlte den Hamburgern aber die Konstanz. Nach guten Phasen brachten sich die Towers mit Fehlwürfen, schwachem Rebounding oder Ballverlusten selbst um den Lohn ihrer Arbeit. Schließlich taten sich auch defensiv erneut Lücken auf, die Bamberg nutzte und noch im dritten Viertel mit der zwischenzeitlichen 71:46-Führung den Weg zum am Ende klaren Sieg ebnete.