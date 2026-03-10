Towers kassieren bittere Niederlage im Abstiegskampf

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den Tabellennachbarn Science City Jena unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 82:84 (44:50) und verpasste es, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen

Zwei Tage nach der Niederlage in Ludwigsburg taten sich die Hamburger vor 2.235 Zuschauern in der Inselpark Arena anfangs auch gegen den Aufsteiger schwer. Jena fand immer wieder Lücken in der Towers-Defensive, erwies sich dann auch noch treffsicher aus der Distanz und führte nach dem ersten Viertel zwischenzeitlich schon mit 20 Punkten. Die Towers aber kämpften sich zurück ins Spiel und konnten den Rückstand bis zur Pause deutlich verkürzen.

Hamburger Führung im dritten Viertel

Im teils hektischen dritten Viertel sorgte Devon Daniels per Dreier zum 63:60 dann für die erste Hamburger Führung. Es blieb danach eine umkämpfte Partie, in der die Towers rund drei Minuten vor dem Ende wieder in Rückstand gerieten. Mit dem letzten Angriff vergaben die Hamburger dann die Chance, mit einem Korb zum Ausgleich zu kommen und damit die Verlängerung zu erzwingen.

Bereits am Freitag steht für das Barloschky-Team das nächste Keller-Duell an. Dann ist Heidelberg zu Gast.