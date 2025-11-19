Towers kassieren 15. Niederlage im 15. Spiel

Ljubljana (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist der ersehnte erste Sieg in dieser Basketball-Saison erneut verwehrt geblieben. Das Team von Trainer Benka Barloschky unterlag im Eurocup bei Cedevita Olimpija Ljubljana mit 73:93 (35:48) und ging damit in diesem Wettbewerb auch nach der achten Partie als Verlierer vom Feld. Inklusive der sechs Niederlagen in der BBL und dem Erstrunden-Aus im Pokal hat das Team nunmehr 15 Partien nacheinander verloren.

Den Hamburgern war schon der Start in die Partie missglückt. Schnell lagen die Hanseaten mit 2:11 zurück. Sie verdankten es dann aber vor allem Devon Daniels, dass das Ergebnis kurz darauf 15:16 lautete. Dem Neuzugang gelangen allein im ersten Viertel acht seiner insgesamt 19 Punkte.

Bis zur Pause aber offenbarten die Towers einmal mehr ihre Schwächen in der Defensive, so dass sich der Gastgeber mit einem 12:1-Lauf zum 41:24 deutlich absetzte.

Hamburg gab sich zwar noch nicht geschlagen, schaffte es aber nicht, den Slowenen nach dem Seitenwechsel noch einmal gefährlich zu werden. Die hatten nach guten Phasen der Hanseaten immer eine Antwort parat, hielten die Towers so auf Distanz und kamen schließlich noch zu einem klaren Sieg.