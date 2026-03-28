Towers hoffen auf weitere Bestmarke gegen München

Hamburg (dpa/lno) –

Wenn die Hamburg Towers am Sonntag (15.00 Uhr) bei ihrem mittlerweile vierten Heimauftritt in der Barclays Arena auf Meister FC Bayern München treffen, möchte der Club erneut eine Bestmarke aufstellen. Bislang steht der Zuschauerrekord der Hamburger gegen den denselben Gegner bei 12.015 Fans aus der vergangenen Saison. Die Verantwortlichen rechnen diesmal mit noch mehr Zuspruch.

«Spiele in der Barclays Arena finde ich jedes Mal beeindruckend», sagte Trainer Benka Barloschky. Er betonte, dass er auch die eigentliche Towers-Spielstätte in Wilhelmsburg liebe. Barloschky glaube aber, «die Barclays Arena für ein paar ausgewählte Spiele als Highlight zu nutzen, ist genau richtig».

Besondere Bedeutung der Barclays Arena

Die Partien in der Arena am Volkspark ragen aus Sicht der Towers aber auch noch aus einem Grund heraus. Vor elf Monaten hatten sich die Hanseaten dort mit 74:70 ebenfalls gegen den späteren Meister durchgesetzt. Zugleich sollte dies für lange Zeit das letzte Erfolgserlebnis bleiben.

Dem Sieg folgten saisonübergreifend in drei Wettbewerben 24 Niederlagen nacheinander. Erst mit dem 99:80 im Duell gegen Alba Berlin in der großen Arena am 14. Dezember 2025 endete die Durststrecke des damaligen Tabellenletzten.

Seitdem weisen die Hamburger zumindest in dieser BBL-Spielzeit eine positive Bilanz auf. Nach dem 0:8-Start steht das Team mittlerweile bei neun Siegen und 15 Niederlagen, verpasste mit dem 95:106 bei Science City Jena am vergangenen Donnerstag jedoch einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.

«Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die laufende Saison unglaublich herausfordernd ist – körperlich und auch mental», räumte Barloschky ein. «Wir sind immer noch auf den Prozess fokussiert, die beste Mannschaft zu werden, die wir sein können. Und auch wenn die Ergebnisse es noch nicht aussagen, sind wir auf einem sehr guten Weg dorthin.» Gegen die Bayern soll der nächste Schritt folgen.