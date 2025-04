Towers-Heimserie reißt gegen Bamberg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben einen herben Dämpfer im Kampf um die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Nach zuvor sieben Heimsiegen in Folge riss die Serie gegen die Bamberg Baskets. Das von Assistenz-Trainer Stanley Witt betreute Team musste sich dem Pokalfinalisten mit 93:114 (49:59) geschlagen geben und kassierte damit die 14. Niederlage im 29. Spiel. Chefcoach Benka Barloschky hatte die Partie verpasst, da seine Frau das dritte Kind erwartet.

Vor 3.400 Zuschauern in der zum zehnten Mal in Folge ausverkauften Inselpark Arena brauchten die Hanseaten ein paar Minuten, um in Schwung zu kommen. Nach einem 3:12-Rückstand kämpfte sich der Gastgeber aber in die Partie und entschied das erste Viertel knapp für sich. Im zweiten Abschnitt schienen die Towers die Partie weiter im Griff zu haben, bekamen im weiteren Verlauf jedoch defensiv Probleme und gaben die Führung aus der Hand.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde der Auftritt der Hamburger erst einmal nicht besser. Bamberg zog davon. Dann meldeten sich die Hausherrren zurück. Plötzlich fielen die Dreier, der Abstand schrumpfte phasenweise auf nur noch vier Punkte. Doch zu mehr sollte es nicht reichen. Anschließend dominierte Bamberg das Geschehen wieder und siegte deutlich.