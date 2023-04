Towers geben Sieg in Chemnitz aus der Hand

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben ihr vorletztes Spiel in der Basketball-Bundesliga in dieser Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky, die am Dienstag den Verbleib in der BBL perfekt gemacht hatte, unterlag am Samstagabend bei den Niners Chemnitz trotz langer Führung noch mit 80:87 (50:42). Bester Towers-Werfer war Yoeli Childs mit 17 Punkten.

Obwohl es für die Hamburger sportlich um nichts mehr ging, begannen sie die Partie engagiert. Chemnitz war in den ersten Minuten zwar das effektivere Team, doch die Hanseaten kamen zum Ende des ersten Viertels wieder auf und ließen die Niners nicht frühzeitig enteilen. Mitte des zweiten Abschnitts kippte die Partie dann zugunsten der Towers, die einen 31:36-Rückstand in eine 50:40-Führung drehten und bis zur Pause mit einer starken Dreierquote aufwarteten.

Chemnitz startete dann besser in den zweiten Durchgang, doch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erspielten sich die Hamburger erneut ein kleines Polster. Die Partie blieb aber auch im Schlussabschnitt umkämpft. In der letzten Minute gelangen Chemnitz dann die entscheidenden Körbe.