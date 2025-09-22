Towers fiebern dem Saisonstart entgegen

Hamburg (dpa/lno) –

Cheftrainer Benka Barloschky sieht die Veolia Towers Hamburg gut gerüstet für die bevorstehenden Aufgaben zum Start in die neue Basketball-Saison. Vor dem Auftakt am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) im Pokal gegen die BMA365 Bamberg Baskets in der Inselpark Arena betonte der 37-Jährige: «Wir haben den Grundstein dafür gelegt, dass es losgeht – und es muss auch losgehen. Die Vorbereitung war lang genug …»

Nach dem Heimspiel gegen Bamberg folgt die erste BBL-Partie gegen den Syntainics MBC (28.9.). Zwei Tage später empfangen die Towers im Eurocup dann Hapoel Jerusalem.

Insgesamt stehen sieben neue Profis im Kader. Zudem musste das Team bereits den Ausfall eines Leistungsträgers verkraften. Niklas Wimberg hatte sich beim Testspiel in Berlin den linken Ringfinger gebrochen und wird längere Zeit fehlen. Bereits in der vergangenen Spielzeit fiel der 2,06 Meter große Forward aufgrund eines Beinbruchs, den er ebenfalls in der Vorbereitung erlitten hatte, drei Monate aus.