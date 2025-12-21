Towers feiern Krimi-Sieg in Heidelberg

Heidelberg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben nach ihrem überzeugenden ersten Saisonerfolg gegen Alba Berlin nachgelegt. Im Kellerduell bei den MLP Academics Heidelberg setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky in einem packenden Duell mit 111:108 (93:93, 39:42) nach Verlängerung durch und zog in der Tabelle vorerst an den Süddeutschen vorbei.

Die Hamburger hatten anfangs Mühe, ihre Offensivaktionen abzuschließen, kamen dann aber besser in die Partie und lagen im ersten Viertel kurzzeitig sogar in Führung. Im weiteren Verlauf bis zur Pause liefen die Towers jedoch permanent einem Rückstand hinterher, der zwischenzeitlich sogar neun Punkte betrug. Zwar kämpften sich die Gäste kurz vor Ende des zweiten Viertels auf 39:40 heran, leisteten sich aber in den ersten 20 Minuten allein elf Ballverluste und brachten sich damit um eine bessere Ausgangsposition für die zweite Halbzeit.

Dennoch gingen die Towers dank eines deutlich verbesserten Auftritts im dritten Viertel mit einer 67:63-Führung in den Schlussabschnitt. In diesem gelang dem Barloschky-Team ein 9:0-Start. Doch danach riss der Faden bei den Hanseaten. Vier Minuten vor dem Ende lag Heidelberg wieder vorn, aber Hamburg erzwang die Verlängerung und bewies in der letzten Minuten Nervenstärke bei den Freiwürfen.