Towers feiern gegen Alba Berlin ersten Saisonsieg

Hamburg (dpa/lno) –

Nach zuvor wettbewerbsübergreifend 19 Niederlagen in dieser Saison ist den Veolia Towers Hamburg ausgerechnet gegen den haushohen Favoriten Alba Berlin der lang ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Die Hamburger, die für die Partie von der Inselpark Arena in die Barclays Arena am Volkspark umgezogen waren, gewannen vor allerdings nur 7737 Zuschauern mit 99:80 (49:38) und beendeten damit auch die eindrucksvolle Serie der Gäste, die zuvor in elf Pflichtspielen in Serie siegreich gewesen waren.

Vor der Partie hatten die Towers jedoch erst einmal eine schlechte Nachricht erhalten. Osaro Rich, der nach einer Fraktur im rechten Oberarm mehr als zwei Monate ausgefallen war, muss kurz nach seinem Comeback nun wegen eines gebrochenen Fingers erneut pausieren.

Die Hamburger zeigten sich allerdings erst einmal unbeeindruckt von dem personellen Rückschlag. Vielmehr bot das Team die wohl beste erste Halbzeit der Saison und führte Mitte des zweiten Viertels sogar hochverdient mit 38:24.

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten dann Leonard Thorpe, der die ersten neun Punkte für sein Team markierte und maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Towers die Gäste weiter auf Distanz hielten. Und dabei blieb es auch, weil die Hanseaten dieses Mal bis zum Ende kaum Schwächen zeigten und in den letzten Minuten vor allem ihre Freiwürfe konsequent nutzten. Bester Werfer der Gastgeber war schließlich Thorpe, der 28 Punkte erzielte.