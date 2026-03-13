Towers feiern Drama-Sieg gegen Academics

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg können vorerst wieder aufatmen. Im Duell gegen den Tabellenvorletzten MLP Academics Heidelberg feierte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky vor 2.889 Zuschauern in der Inselpark Arena einen dramatischen 86:83 (51:39)-Erfolg und konnte sich damit wieder etwas von den Abstiegsplätzen in der Basketball-Bundesliga absetzen.

Nach den Niederlagen in Ludwigsburg und gegen Jena hatte sich die Ausgangslage der Hanseaten vor dem Duell gegen Heidelberg wieder verschlechtert. Vor allem ging es den Towers darum, erneut einen schwachen Start wie gegen Jena zu verhindern, als das Team im ersten Viertel bereits mit 20 Punkten zurückgelegen hatte. Das gelang den Hausherren, die Mitte des zweiten Abschnitts mit 45:27 führten, bis zur Pause aber wieder etwas von dem Vorsprung einbüßten.

Die Gäste erwiesen sich nach dem Seitenwechsel dann als das effektivere Team und kämpften sich auf 60:67 heran. Mitte des vierten Viertels kassierten Benedict Turudic, Leonard Thorpe und Niklas Wimberg binnen zwei Minuten ihr jeweils fünftes Foul und erlebten von der Spielerbank aus ein Drama. 0,6 Sekunden vor Schluss traf Devon Daniels per Dreier schließlich zum 86:83. Anschließend gelang auch den Gästen ein Wurf aus der Distanz. Zum Glück für die Towers erst nach der Schlusssirene.