Towers erkämpfen in Frankfurt nächsten Sieg

Frankfurt (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Miniserie gestartet. Das abstiegsbedrohte Team von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich im Bundesliga-Duell bei den Skyliners Frankfurt mit 82:78 (35:28) durch und feierte damit inklusive Eurocup den dritten Sieg binnen einer Woche.

Zugleich verbuchten die Hanseaten den vierten Erfolg im 14. Punktspiel und haben sich vorerst auf den 16. Tabellenplatz vorgeschoben. Bester Werfer der Gäste war Devon Daniels (25 Punkte).

Die Hanseaten waren schlecht in die Partie gestartet und lagen schnell mit 0:9 zurück. Danach aber fanden die Gäste zunehmend besser in die Begegnung und übernahmen nach zwei verwandelten Freiwürfen von Leonard Thorpe zum 15:13 erstmals die Führung. Dank einer starken Defensive zogen die Towers im zweiten Viertel zwischenzeitlich sogar auf elf Punkte davon, büßten aber bis zur Pause wieder etwas von ihrem Vorsprung ein.

Mitte des Schlussviertels schien die Partie zu kippen. Frankfurt ging nach einer 7:0-Serie mit 68:66 in Führung. Doch die Towers bewahrten die Ruhe und siegten schließlich doch noch, obwohl sie in der letzten Minute sieben von 15 Freiwürfen nicht verwerten konnten.