Towers-Coach zu Niederlage in Bamberg: «Spiel hat geholfen»

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz der Niederlage bei Brose Bamberg zum Abschluss der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga hat Pedro Calles dennoch seine Hamburg Towers gelobt. «Ich bin stolz auf meine Spieler, wie sie im Spiel gekämpft haben. Defensiv haben wir mit viel Energie gespielt», sagte der Trainer nach dem 67:77 am Sonntagabend. Auch als sein Team 18 Punkte im Rückstand lag, habe es sich noch einmal herangekämpft. «Ich denke, das Spiel hat uns geholfen, um uns auf die Serie gegen Bonn vorzubereiten», meinte der Spanier mit Blick auf das Viertelfinal-Playoffs gegen die Baskets.

Allerdings monierte er die schwache Wurfausbeute in einigen Phasen der Partie. «Das Problem war, dass wir in den zweiten fünf Minuten des ersten Viertels und im gesamten dritten Viertel im Angriff nicht wirklich stattgefunden haben», sagte Calles.

Nationalspieler Justus Hollatz machte dementsprechend klar, worauf es in den kommenden Partien ankommen wird. «Wir müssen mit mehr Energie rauskommen, dürfen keine Minuten verschlafen, sonst zieht Bonn auch weg. Wir werden uns in den nächsten Tagen vorbereiten und dann bereit sein für die Playoffs», sagte er. Spiel eins findet am Freitag in Bonn statt.