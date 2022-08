Towers-Coach startet mit Team in die Saisonvorbereitung

Hamburg (dpa/lno) –

Das neuformierte Basketball-Team der Veolia Towers Hamburg ist am Wochenende in die gemeinsame Vorbereitung auf die Saison in der BBL gestartet. Trainer Raoul Korner begrüßte zum Auftakt am Samstag in der Trainingsstätte 14 Spieler. Darunter befanden sich auch Harrison Cleary und Michal Kozak von Kooperationspartner SC Rist Wedel sowie die Towers-Talente Al-Fayed Alegbe, Jayden Fatnassi und Darren Egbe.

Nicht dabei waren dagegen Jonas Wohlfarth-Bottermann und Ziga Samar (Slowenien), die zum erweiterten EM-Aufgebot ihrer Länder gehören. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Towers am 28. September beim deutschen Meister Alba Berlin.