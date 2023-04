Towers-Coach nach Niederlage: «Defensiv besseren Job machen»

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg reisen unter denkbar schlechten Vorzeichen zum Eurocup-Achtelfinalspiel am Dienstag (18.00 Uhr) in Riga gegen den ukrainischen Club Prometei Sloboschanske. Zum einen müssen die Hanseaten die deutliche 78:112-Niederlage im BBL-Duell bei Ratiopharm Ulm am Ostersonntag verkraften, zum anderen wird Anthony Polite nach einer im Training erlittenen Fußblessur erneut nicht zur Verfügung stehen.

Immerhin hatten die abstiegsbedrohten Towers nach einem 0:10-Start beim Playoff-Kandidaten Ulm zwischenzeitlich sogar zum 32:32 ausgleichen können. Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen. Dementsprechend konstatierte Cheftrainer Benka Barloschky: «Wir haben gar nicht so schlecht angefangen. Ich finde, wir haben für 12 oder 13 Minuten unseren Gameplan ganz gut umgesetzt. Und dann haben wir es in der Folge nicht mehr geschafft, Ulm zu stoppen.»

Barloschky verwies zudem auf «herausragenden Quoten» der Ulmer, räumte aber ein: «Wir haben das allerdings auch zugelassen. Wir haben da einen höheren Anspruch. Wir müssen defensiv einen besseren Job machen, auch gegen so eine talentierte Mannschaft wie Ulm.» Christoph Philipps, der viele Jahre in Ulm aktiv war und sich zumindest noch über das Wiedersehen mit Familie und Freunden freuen durfte, fand ebenfalls klare Worte: «Selbst wenn man mit 20 Punkten hinten liegt, dann darfst du nicht einfach aufgeben.»